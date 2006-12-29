Микель Артета: «От «Арсенала» требуют побед и трофеев. Здесь такие стандарты»

Главный тренер Микель Артета поделился мыслями о клубе.

«Мы являемся крупнейшим футбольным клубом в Англии и должны играть с этой верой. Наш стадион должен снова внушать страх. Раньше я ненавидел приезжать сюда в качестве противника. Нам нужно использовать эту силу: оппоненту должно быть некомфортно играть здесь.

Было невероятно выступать за «Арсенал» в качестве футболиста. Здесь один из самых красивых и захватывающих стадионов мира. Когда болельщики начинают действовать, чувствуется их поддержка. Невероятное место.

Когда оказываешься в этом клубе, чувствуешь давление. Требуется побеждать, брать трофеи, выигрывать каждые три дня, быть лучше своих соперников. Здесь такие стандарты, и по-другому быть не может. Неважно, что случилось в прошлом.

С болельщиками есть чувство защищенности. Ты нажимаешь на ручной тормоз и чувствуешь, как газ выходит из твоих вен. Ты можешь контролировать ситуацию.

Этот клуб не заслуживает ничего иного, кроме превосходства. Каждый божий день он заслуживает лучшего. Каждый, кто оказывается в клубе, должен понимать это», – сказал Артета.