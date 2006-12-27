Погба попросил игроков «МЮ» надеть антирасистские браслеты на разминке перед игрой с «Ньюкаслом»

Полузащитник Поль Погба выступил с инициативой, направленной против расизма.

Француз попросил одноклубников надеть браслеты с надписями «Нет расизму» и «Мы едины» на разминке перед игрой с «Ньюкаслом» (4:1).

«Да, это моя идея. Я думал о том, чтобы выступить с инициативой, но я не хотел проводить ее через УЕФА или ФИФА. Я сделал это сам.

Люди видят подобные инициативы, поэтому, думаю, это заставит их осознать некоторые вещи.

Я считаю [расизм] невежеством. Нужно показать людям, что все едины. Мы все как один», – сказал Погба.