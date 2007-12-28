летом планирует приобрести полузащитника «Наполи» .

Мадридский клуб готов предложить за 23-летнего хавбека 70 миллионов евро. По данным La Gazzetta dello Sport, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис может принять это предложение.

Главный тренер Дженнаро Гаттузо на замену испанцу планирует подписать Станислава Лоботку из «Сельты». Также в сферу интересов клуба входит полузащитник «Арсенала» .

Ранее стало известно, что Руис является приоритетным трансфером для «Реала» в рамках усиления состава на сезон-2020/21.