Нападающий «Ювентуса» рассказал, когда планирует завершить игровую карьеру.

«Еще несколько лет назад футболисты играли до 30-32 лет, но сейчас на поле можно встретить и 40-летних игроков.

Когда мое тело больше не будет должным образом работать на поле, тогда придет мое время уходить.

Мой успех – это результат кропотливой работы и образа жизни. Я постоянно работаю над тем, чтобы стать лучше физически и ментально. И после ухода из футбола я намерен продолжить свое обучение.

Надеюсь, что проживу больше 50 лет, чтобы научиться большему, пройти различные испытания и справиться с ними. Одним из вызовов, который я вижу перед собой, является игра в кино.

Я всегда рекомендую узнавать что-то новое. Я постоянно стремлюсь к этому, к образованию, потому что это дает мне ответы на вопросы, которые я задаю себе», – сказал Криштиану.