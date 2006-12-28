Видаль требует у «Барсы» 2,4 млн евро невыплаченных бонусов. Клуб считает, что он форсирует трансфер

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Юристы полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля подали иск по поводу невыплаченных футболисту бонусов.

Речь идет о сумме в размере 2,4 млн евро. Чилиец считает, что должен получить эти деньги за прошлый сезон.

Однако в «Барселоне» с позицией игрока не согласны и считают, что он по-своему интерпретирует пункты в контракте. Например, хавбек должен был получить определенную сумму, если бы принял участие в 60 процентах матчей сине-гранатовых в прошлом сезоне. Видаль сыграл меньше, однако его представители считают, что он должен получить половину от предусмотренной бонусной суммы.

Видаль и его юристы заявили, что он в общей сложности должен был получить премиальные в размере 4 097 500 евро (за проведенные матчи, завоеванные титулы и прочие достижения), в то время как клуб выплатил ему 1 693 000 евро.

3 декабря игрок уведомил «Барсу» о существовании долга, а уже 5 декабря его юристы направили иск в комиссию, занимающуюся подобными делами.

Для руководства «Барселоны» действия Видаля стали сюрпризом. В клубе считают, что таким образом он хочет форсировать свой уход. В игроке, в частности, заинтересован «Интер».

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