Китайские комментаторы не упоминали Озила в трансляции матча «Борнмут» – «Арсенал». Он отыграл 74 минуты

Китайская стриминговая платформа PPTV показала в прямом эфире матч 19-го тура чемпионата Англии «Борнмут» – (1:1).

Во время трансляции комментаторы не упоминали имени хавбека . Комментаторы, в частности, не назвали 31-летнего немца, когда зачитывали стартовые составы, а также на 75-й минуте, когда футболист был заменен.

В середине декабря Озил в твиттере обвинил Китай в гонениях на уйгуров, проживающих в стране. «Арсенал» позднее выступил с заявлением, в котором отметил, что слова Озила про уйгуров – его личное мнение.

Уйгуры – коренной народ Восточного Туркестана, по вероисповеданию — мусульмане-сунниты.Китай обвиняется в проведении репрессивной политики против уйгуров и ограничении их религиозных и культурных прав. В китайском регионе Синьцзян проживает около 10 млн уйгуров (45% населения).

После этих высказываний в Китае, в частности, убрали имя Озила из поисковиков и заблокировали его соцсети. А государственный телеканал CCTV не показывал прямые трансляции матчей «Арсенала».

Озил осудил притеснения уйгуров в Китае. «Арсенал» отстранился – кажется, из-за бизнес-интересов

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