Нападающий Златан Ибрагимович возвращается в «Милан».

По данным журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, стороны согласовали контракт до июня 2020 года с опцией продления еще на год.

Швед заработает 3 миллиона евро в нынешнем сезоне, а если договор будет пролонгирован, получит за следующий сезон еще от 4,5 до 6 миллионов (включая бонусы).

В ближайшие часы 38-летний форвард пройдет медосмотр и подпишет договор с «россонери».

Златан выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. Последним его клубом был «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого он в сезоне МЛС-2019 забил 31 гол в 31 матче.

Все гаджеты, девайсы и аксессуары по низким ценам на странице Big Geek промокоды.