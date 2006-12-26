Главный тренер Юрген Клопп высказался относительно календаря в АПЛ.

«Это абсолютно нехорошо. Ни у одного из тренеров в этой стране нет проблем с матчами в Boxing Day. Но играть 26 и 28 декабря – это преступление. В этом году мы играем 26-го и 29-го, и это как праздник. Я понимаю всех, кто говорит, что этого не должно быть. Они не жалуются. Они говорят.

Все это не для представления. Не будет проблемой играть 26 и 29 декабря для большего количества команд. Нет никаких причин, по которым большинству команд не дают более 48 часов между матчами АПЛ.

Очевидно, мы можем говорить то, что хотим, но никто не слушает. Из года в год одно и то же. Спортивная наука не подкажет вам, как справиться с этим – организму нужно определенное количество времени, чтобы восстановиться, но мы полностью игнорируем это. Все просто говорят: «О, сегодня они выглядят странно».

Мы не в такой ситуации в этом году, но я понимаю каждого тренера, который упоминает об этом время от времени (или почти всегда), когда мы видим, что это происходит. Это нехорошо, но принимать решение должны другие люди», – сказал Клопп.

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