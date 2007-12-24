Сульшер об игре «МЮ»: «Хотим, как «Ливерпуль», доминировать и крушить соперников»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер высказался о выступлениях команды в этом сезоне.

«Мы в середине сезона. Знали, что этот сезон будет годом взлетов и падений, который будет использоваться для подбора команды и состава на следующий сезон.

Если сможем ускорить этот процесс, ожидаю, что мы будем более стабильными и определенно более опытными.

На данный момент мы немного отстали от того, на что я надеялся. Мы хотим быть командой, которая доминирует и крушит соперников. «Ливерпулю» на это понадобилось несколько лет. Нам нужно продолжать прогрессировать, это наш ориентир.

Да, мы хороши в контратаке, да, у нас есть скорость, быстрые игроки. Теперь мы должны стать лучше в преодолении глубокой обороны.

Мы создали множество шансов с «Уотфордом» (0:2) ближе к концу матча, но каждый раз, когда мы теряем мяч, возникает контратака, поэтому нам нужно больше идти в отборы и лучше останавливать контратаки. Вот где этой команде нужно учиться и расти, и я уверен, что мы увидим прогресс в этом сезоне и, надеюсь, в следующем году», – сказал Сульшер.