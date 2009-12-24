Вячеслав Караваев: «С Европой все еще может быть. Сейчас надо выиграть РПЛ»

Защитник Вячеслав Караваев прокомментировал свое возвращение в Россию после выступлений в европейских чемпионатах.

– Мне часто напоминают о словах, что я никогда не вернусь в Россию. Хотя таких слов не было. Я говорил, что мне хочется продолжать в Европе, но и от России не отказываюсь.

Я перешел в «Зенит» – большой клуб с крутым стадионом и болельщиками. Это возможность играть в Лиге чемпионов – то, чего у меня не было в . Для меня это очень важный шаг в карьере.

– Многие молодые игроки мечтают уехать в Европу, а вы наоборот оттуда вернулись.

– Я уехал в Европу, когда у меня не было практики в ЦСКА. Мне нужно было прогрессировать – по сути, я ничего не терял. И у меня получилось — я пять лет играл в Европе.

Но у кого-то может не сложиться, советовать я не могу. Он уедет и будет сидеть там на лавке, а тут он играет. Чем тогда это лучше, чем остаться в России? Не для всех вариант с Европой – это круто.

– Вопрос в том, почему вы вернулись?

– «Зенит» по уровню выше «Витесса» — это очевидно. Лига чемпионов, борьба за чемпионство – много факторов. «Витесс» – не самый топовый клуб в Нидерландах, нам сложно было бороться за еврокубки, когда есть такие гранды, как «Аякс» и ПСВ.

– Замечаете, что часть людей разочаровывается, если человек не продолжил карьеру в Европе?

– Надеюсь, у меня еще получится. Мне всего 24 года. На данный момент надо выиграть РПЛ и Кубок России – сейчас это две главные задачи для «Зенита». А разочарование… Профессионалы и люди, которые меня знают, все правильно понимают. А с Европой все еще может быть, – сказал Караваев.

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