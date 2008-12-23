Мбаппе о борьбе за «Золотую бутсу» с Месси: «Я забиваю два, он кладет три, я – три, он – четыре. Невероятно»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями о борьбе с форвардом «Барселоны» за «Золотую бутсу» в прошлом сезоне.

«Я старался превзойти себя в конце прошлого сезона, а не просто тихо ждать его завершения. Затем я осознал, что могу попытаться завоевать титул лучшего бомбардира Европы. Но там был Месси.

Я забиваю два, он кладет три, я – три, он – четыре! Это было настолько невероятно, что я обсуждал это с Усманом [Дембеле], говорил ему: «Это невозможно, он специально это делает? Он следит за тем, сколько я забиваю?» Он ответил: «Конечно, Месси следит за тобой!» Тогда я сказал себе: «О да, Месси следит за мной...» Приятно видеть, что такой игрок не пренебрегает мной», – сказал Мбаппе.

В прошлом сезоне Месси забил 36 голов и получил «Золотую бутсу» в 6-й раз. Мбаппе остановился на отметке в 33 мяча.