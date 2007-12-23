Зидан про 0:0 с «Атлетиком»: «Я недоволен игроками, но 2019 год был хорошим»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча с «Атлетиком» (0:0) в 18-м туре .

– Всегда, когда мы проводим такие матчи, я недоволен игроками, приложенными усилиями, тем, что мы не реализовали моменты. Мы расстроены.

Когда есть моменты, надо забивать. В трех последних встречах моментов было много, а голов – мало.

- Почему не забиваете?

– Дело не в невезении и не в нерешительности. Важно создавать моменты, и мы создаем очень много, но не залетает. Мы продолжим, и будет залетать.

Сейчас мяч не идет в ворота, но нет повода огорчаться. Нужно думать о том, что этот год был хорош во всем. Мы с нетерпением ждем начала 2020-го.

- Но нехватка голов – это все равно повод для беспокойства?

– Я так не думаю, хотя люди могут говорить об этом. Мы спокойны. То, что мы делали на протяжении четырех-пяти месяцев, было хорошо, – сказал тренер.