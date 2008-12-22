Пиоли после 0:5 с «Аталантой»: «Милан» сыграл ниже необходимого уровня. Мы можем добиться большего»

Главный тренер Стефано Пиоли прокомментировал разгромное поражение от «Аталанты» (0:5).

«Очевидно, что [сегодня мы увидели] ненастоящий «Милан», поскольку в недавних матчах команда показывала сильную игру. Нужно взять на себя часть вины, потому что мы допустили ошибки и должны работать.

«Милан» стартовал без нужной решимости или резкости, предоставил слишком много пространства «Аталанте», которая является одной из лучших команд в Италии и даже в Европе по интенсивности и агрессии.

Нам всем нужно работать, начиная с меня, потому что сегодняшняя игра была основательно ниже необходимого уровня. Я надеялся, что мы сможем вернуть матч в нужное русло, но мы еще больше потеряли, когда открылись.

Когда у вас очень молодая команда, в сложную минуту оставаться в игре тяжелее. Я ожидал ответной реакции в начале второго тайма, но вместо этого она оказалась даже хуже, чем в первом.

Я знаю сильные и слабые стороны команды, поэтому мы разрабатываем стратегию январского трансферного окна.

Сегодняшнее выступление произвело впечатление, будто это наша первая совместная игра, но это не так. Нам нужно вернуться к тому, что мы делали раньше, вспомнить матчи, которые проводили до этого. Очевидно, мы можем и должны добиться большего», – сказал Пиоли.