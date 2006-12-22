Алексей Сафонов: «Слышал, «Зенит» может купить Черышева за 25 млн евро»

Футбольный агент Алексей Сафонов озвучил слух о том, что может подписать российского вингера «Валенсии» Дениса Черышева.

«Слышал слух, что «Зенит» может за 2 5 млн евро купить Черышева. Или не слух это?» — написал Сафонов в твиттере.

Действующее соглашение Черышева с «летучими мышами» рассчитано до лета 2022 года.

В 9 матчах в этом сезоне 28-летний хавбек забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.

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