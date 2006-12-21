Гризманн после игры с «Алавесом»: «Месси – лучший в мире. Он появляется, когда команде нужен толчок»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился эмоциями после победы над «Алавесом» (4:1) в 18-м туре .

«Мы хотели забить раньше, чем они, сделать это быстро, чтобы почувствовать ритм игры. Провели хороший матч, сейчас самое время для того, чтобы отдохнуть. Мы задавали темп, за которым они не успевали. Мы играли два дня назад, поэтому ноги были немного тяжелыми.

Месси – лучший в мире. У нас отличная команда и лучший игрок. Когда команде нужен толчок, Месси появляется.

не достигла своего максимума. Я очень рад, что у нас начинается отпуск», – сказал Гризманн.

Гризманн забил на 14-й минуте матча против с передачи Луиса Суареса. У француза 7 голов и 5 результативных передач в 17 играх Ла Лиги этого сезона.