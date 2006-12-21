Новый главный тренер Леонид Слуцкий рассказал о причинах ухода из «Витесса».

– Почему вы приняли решение уйти из , хотя руководство было не против продолжить сотрудничество?

– Причин несколько. Одна из них – глобальная. На каком-то этапе я понял: несмотря на обилие талантливых футболистов и перспективной молодежи в Голландии, местные болельщики, специалисты и даже игроки привыкли к конкретному футболу и конкретному стилю.

И если тренер работает по несколько иным принципам, общественности становится не очень интересно, голландцы просто не готовы к каким-то изменениям.

Европейцы и в принципе люди с иной футбольной философией, на мой взгляд, не очень нужны в Голландии. Со временем понял, что у них очень специфический футбол, этакое государство в государстве.

И безусловно, свою роль сыграли последние результаты. Хотя в целом я считаю период работы в «Витессе» успешным.

Даже в момент ухода по очкам и текущему результату мы выступали абсолютно как в прошлом сезоне, а до меня у «Витесса» бывали выступления и хуже, – сказал Слуцкий.

Напомним, что российский специалист подал в отставку после 5 поражений команды подряд в чемпионате Голландии.

Пятилетний контракт Слуцкого – космос. В РПЛ столько никто не работает, а «Рубин» с 2014-го четыре раза менял вектор развития

А я понимаю Слуцкого: Европа не была безоблачным счастьем, впереди – непонятно что, так почему бы не вернуться в РПЛ?