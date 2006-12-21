Новый главный тренер Леонид Слуцкий высказался относительно задач клуба на текущий сезон.

«На сегодняшний день краткосрочная задача «Рубина» – сохранить прописку в премьер-лиге.

О дальнейших целях я пока говорить не хотел бы, потому что текущая задача – действительно сложная. Мне еще никогда в профессиональной карьере на высшем уровне, да и не на высшем тоже, не приходилось решать таких – где бы я ни работал, в России или за рубежом, ситуации были несколько иные.

И тем не менее, мне это показалось очень интересным. Плюс Казань – сверхспортивный город, а «Рубин» еще совсем недавно выступал в Лиге чемпионов и вешал на шею золотые медали. Есть шикарная инфраструктура и всесторонняя помощь», – сказал Слуцкий.

После 19 туров РПЛ «Рубин» набрал 19 очков и занимает 13-е место.

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