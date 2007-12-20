Новый главный тренер Микель Артета прокомментировал свое назначение.

«Это огромная честь. «Арсенал» – один из лучших клубов мира. Мы должны бороться за главные трофеи, и мне очень четко дали понять это в моих беседах со Стэном, Джошем Кронке и руководством клуба.

Мы все знаем, что нужно проделать большую работу, но я уверен, что мы сможем это сделать. Я реалист и понимаю, что сразу это не произойдет, но в нынешнем составе много талантливых игроков, а из академии выходит множество молодых футболистов», – сказал Артета.

✅ Артета подписал контракт с «Арсеналом» на 3,5 года