Микель Артета: «Арсенал» – один из лучших клубов мира. Должны бороться за главные трофеи»

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Новый главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал свое назначение.

«Это огромная честь. «Арсенал» – один из лучших клубов мира. Мы должны бороться за главные трофеи, и мне очень четко дали понять это в моих беседах со Стэном, Джошем Кронке и руководством клуба.

Мы все знаем, что нужно проделать большую работу, но я уверен, что мы сможем это сделать. Я реалист и понимаю, что сразу это не произойдет, но в нынешнем составе много талантливых игроков, а из академии выходит множество молодых футболистов», – сказал Артета.

✅ Артета подписал контракт с «Арсеналом» на 3,5 года

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