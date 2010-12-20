«Ман Сити» хочет 2 млн фунтов от «Арсенала» за Артету

Назначение Микеля Артеты на пост главного тренера «Арсенала» все еще не согласовано окончательно.
Сделка задерживается из-за требования компенсации со стороны «Манчестер Сити», где испанец работает помощником главного тренера.
Клубы ведут переговоры. «Ман Сити», как сообщает Sky Sports, не настроен идти на компромисс и намерен получить 2 млн фунтов. Эта сумма прописана в контракте Артеты.
По информации BBC, о назначении испанца в «Арсенал» объявят завтра, а «канониры» выплатят компенсацию.
Ранее сообщалось, что Артета договорился с «Арсеналом» и уже обсудил потенциальные трансферы.
«Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка после 17 туров чемпионата.