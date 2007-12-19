Президент России Владимир Путин рассказал о том, повлияет ли запрет проводить в России крупные международные турниры на развитие спортивной инфраструктуры в стране.

«Думаю, (возможность развития инфраструктуры в регионах) не отпадает. Ведь WADA не запретило проводить соревнования. Внимательно давайте почитаем, что там написано: они рекомендуют международным федерациям не проводить.

Скажем, чемпионат Европы по футболу все равно будет. Я недавно встречался с руководителем этой структуры, он прямо сказал: билеты проданы. Все продали, кто их вернет? WADA же деньги за билеты не вернет? Это ерунда.

Думаю, что и чемпионат по волейболу тоже, скорее всего, пройдет.

Мне кажется, надо спокойно дождаться соответствующих решений, в том числе решения арбитражного суда ( ). И тогда мы поймем, в каком положении мы находимся. Но российские спортсмены готовились и будут готовиться ко всем соревнованиям. У нас замечательные ребята, они еще не раз порадуют нас своими блестящими победами», – сказал Путин во время пресс-конференции.

20 вопросов про допинг и базу данных, на которые Россия (никогда?) не ответит

Наши спортсмены – бюджетники, в самом унизительном смысле этого слова. Государство защищает их как умеет