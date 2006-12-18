Перед «Камп Ноу» идет акция протеста сторонников независимости Каталонии. До класико – менее 2 часов

Перед стадионом «Камп Ноу», где сегодня должен состояться матч между «Барселоной» и , проходит акция протеста.

В ней участвуют несколько тысяч сторонников независимости Каталонии. До начала класико остается менее 2 часов.

Напомним, матч 10-го тура между «Барселоной» и «Реалом» в октябре был перенесен из-за нестабильной политической ситуации в Каталонии и массовых беспорядков.

Игра должна начаться в 22:00 по московскому времени. Следить за ее ходом вы сможете по текстовой трансляции на Sports.ru.

Фото: твиттер El Barça juga a RAC1

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