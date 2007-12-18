«Реал» приехал в отель на автобусах без эмблемы клуба и с надписями «Страх – это враг» и «Да пребудет с тобой сила»

«Реал» прибыл в столицу Каталонии перед матчем Ла Лиги против «Барселоны».

Marca сообщает, что футболисты и тренерский штаб мадридского клуба прибыли в отель «София» в Барселоне на автобусах без опознавательных знаков.

На транспортных средствах нет эмблемы «Реала», но нанесены надписи. На одном автобусе написано: «Страх – это враг», а на втором – «Да пребудет с тобой сила».

Отель «София» находится в 600 метрах от стадиона «Камп Ноу».

Напомним, в Каталонии сейчас крайне нестабильная политическая ситуация. Ранее матч между «Барсой» и «Реалом» был перенесен из-за массовых беспорядков на улицах Барселоны.

Матч состоится сегодня, 18 декабря, и начнется в 22:00 по московскому времени.