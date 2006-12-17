Ван Дейк – игрок года в Англии по версии болельщиков

Защитник Вирджил ван Дейк признан игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных болельщиков.

На награду также претендовали форварды Джейми Варди («Лестер») и Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), а также хавбеки Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Садьо Мане («Ливерпуль») и Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).

«Это очень много значит для меня. Спасибо всем за то, что проголосовали за меня, благодарю всех болельщиков по всей стране. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе, становиться лучше и помогать команде», – сказал ван Дейк.