«Татнефть» может стать основным спонсором «Рубина» и принять управление клубом

У могут появиться новый генеральный спонсор и новое руководство, сообщает «Татар-информ».

По информации источника, холдинг «ТАИФ» может уйти от управления клубом. В этом случае основным спонсором казанцев станет ПАО «Татнефть», которое также сменит управленческую команду. Кроме того, «Татнефть» может вложить средства в усиление состава.

Ожидается, что решение будет принято на уровне руководства Татарстана.

Ранее «Рубин» уволил Романа Шаронова и рассматривает кандидатуру Леонида Слуцкого.

Слуцкий провел переговоры с «Рубином» и руководством Татарстана (Betting Insider)