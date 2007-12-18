Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Ман Сити» в гостях у «Оксфорд Юнайтед», «МЮ» против «Колчестера»

В 1/4 финала Кубка английской лиги потерпел поражение от «Астон Виллы» (0:5).

В среду «Манчестер Сити» встретится с «Оксфорд Юнайтед», «Эвертон» примет «Лестер», а – «Колчестер».

Кубок английской лиги

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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