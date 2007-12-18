Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Ман Сити» в гостях у «Оксфорд Юнайтед», «МЮ» против «Колчестера»

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В 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» потерпел поражение от «Астон Виллы» (0:5).

В среду «Манчестер Сити» встретится с «Оксфорд Юнайтед», «Эвертон» примет «Лестер», а «Манчестер Юнайтед» – «Колчестер».

Кубок английской лиги

1/4 финала

Оксфорд Юнайтед – Манчестер Сити
Дата проведения
18 декабря, 22.45, «Кассам Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон – Лестер
Дата проведения
18 декабря, 22.45, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Колчестер
Дата проведения
18 декабря, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Ливерпуль 5:0 (4:0, 1:0)
Дата проведения
17 декабря, 22.45, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Хурихэйн, 2:0 – 17, автогол Бойс, 3:0 – 37 Коджиа, 4:0 – 45 Коджиа, 5:0 – 90 Уэсли.
Астон ВиллаНюланд, Конса, Аль-Мухаммади, Тэйлор, Честер (Хоз, 77), Лэнсбери, Хурихэйн, Трезеге, Дуглас Луис, Хота, Коджиа (Уэсли, 73).
ЛиверпульКеллехер, Галлахер, Хувер (Норрис, 82), ван дер Берг, Бойс, Кейн, Чиривелья, Хилл, Кристи-Дэвис (Кларксон, 77), Лонгстафф (Бирн, 65), Эллиот.
Предупреждение:
Кристи-Дэвис (41).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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