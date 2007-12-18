Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Ман Сити» в гостях у «Оксфорд Юнайтед», «МЮ» против «Колчестера»

В 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» потерпел поражение от «Астон Виллы» (0:5).
В среду «Манчестер Сити» встретится с «Оксфорд Юнайтед», «Эвертон» примет «Лестер», а «Манчестер Юнайтед» – «Колчестер».
Кубок английской лиги
1/4 финала
- Дата проведения
- 18 декабря, 22.45, «Кассам Стэдиум»
- Дата проведения
- 18 декабря, 22.45, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 18 декабря, 23.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 17 декабря, 22.45, «Вилла Парк»
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Астон Вилла –
Нюланд, Конса, Аль-Мухаммади, Тэйлор, Честер (Хоз, 77), Лэнсбери, Хурихэйн, Трезеге, Дуглас Луис, Хота, Коджиа (Уэсли, 73).
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Ливерпуль –
Келлехер, Галлахер, Хувер (Норрис, 82), ван дер Берг, Бойс, Кейн, Чиривелья, Хилл, Кристи-Дэвис (Кларксон, 77), Лонгстафф (Бирн, 65), Эллиот.
- Предупреждение:
- Кристи-Дэвис (41).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.