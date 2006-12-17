🐵Серия А о картинах с обезьянами: «Настоящее искусство – это провокация»

Серия А ответила на критику своей кампании по борьбе с расизмом.

Вчера лига в рамках новой инициативы представила три картины, на которых изображены обезьяны, их нарисовал художник Симоне Фугадзотто.

По словам художника, он выбрал обезьян для разговора о расизме, поскольку они являются метафорой человеческих существ.

«Настоящее искусство – это провокация. Идея творчества Фугадзотто заключается в том, что тот, кто скандирует расистские кричалки, сам деградирует до уровня обезьяны.

Серия А решила, что каждый год новый художник будет по-разному интерпретировать ущерб, нанесенный расизмом.

Фугадзотто, который был свидетелем нападок на Кулибали на «Сан-Сиро», создал провокационную работу, где обезьяны – это на самом деле фанаты-расисты», – говорится в заявлении лиги.

Серия А представила картины с обезьянами для кампании по борьбе с расизмом

В Италии запустили арт-кампанию по борьбе с расизмом. Это инсталляция с обезьянами🙈🙉🙊