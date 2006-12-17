Агент форварда «Интера» Ромелу Лукаку Майкл Йормарк осудил идею Серии А использовать в кампании по борьбе против расизма картины с обезьянами.

«Каждый раз, когда Серия А открывает рот, становится хуже. Каждый раз, когда Серия А делает что-то, связанное с расизмом, и демонстрирует свою стратегию по борьбе с ним, становится хуже. Изображения, которые они представили, бестактны и оскорбительны не только для лиги, но и для клубов лиги по всей Италии.

Я этого не понимаю. Это свидетельство непонимания с их стороны. Это свидетельство того, что они понятия не имеют, как поступать с расизмом в футболе. Пришло время попросить совета и консультации у организаций, которые разбираются в проблеме.

Нужно быть уверенным в том, что – идет речь о клубе или лиге – они уделяют внимание проблеме должным образом и защищают игроков, потому что в конце концов люди приходят смотреть именно на игроков, так что лига и клубы должны защищать их и создавать благоприятные условия для выступления. Сейчас в Серии А этого нет.

[Лукаку] разочарован тем, как решаются проблемы в этом сезоне. Это зависит от лиги. Лига должна задать тон, направление, у нее должен быть план действий, который следует проводить в жизнь. Должно быть положено начало, чтобы 20 клубов Серии А его поддержали.

Как клубы могут занять жесткую позицию против расизма, когда лига понятия не имеет, что делает?» – заявил агент.

В Италии запустили арт-кампанию по борьбе с расизмом. Это инсталляция с обезьянами🙈🙉🙊