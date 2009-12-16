Комментатор Геннадий Орлов высказался о санкциях в отношении российского спорта.
– Как относитесь к решению WADA из-за допингового скандала запретить спортсменам выступать под флагом России на олимпиадах?
– За допинг наказывают в персональном порядке, отдельно каждого, кто попался. А Россию сейчас отстранили за попытку обмана, за подмену допинг-проб.
И пока решение не принято, еще будет разбирательство в Спортивном арбитражном суде.
По моему мнению, МОК хочет, чтобы Россия участвовала в олимпиадах, в мировом спортивном движении, но чтобы соответствовала требованиям.
– Должны ли уйти в отставку министр спорта России Павел Колобков и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков?
– Считаю, что да. Они проявили в работе то, что называют преступной халатностью.
Ведь манипуляции с базой данных в антидопинговой лаборатории были проведены уже в начале 2019 года. И не надо объяснять их техническими причинами.
А чего стоит скандал с нашей Федерацией легкой атлетики, чье руководство выдало фальшивую справку прыгуну Лысенко, чтоб защитить его от подозрений в употреблении допинга? Наши спортивные руководители должны работать по-другому, — сказал Орлов.
20 вопросов про допинг и базу данных, на которые Россия (никогда?) не ответит