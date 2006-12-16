Зинедин Зидан: «Одно очко – маленькая награда для «Реала». Мы заслуживали большего»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 17-го тура с «Валенсией» (1:1).

Мадридцы уступали в счете, но на 95-й минуте нападающий Карим Бензема забил ответный гол и принес своей команде ничью.

«Думаю, одно очко – это небольшая награда для нас. У нас были моменты, мы хорошо выглядели в первом тайме. Мы до конца верили и в итоге забили отличный гол.

Нельзя одинаково сильно провести все 90 минут. Хотели забить в первом тайме. Это бы изменило игру. В концовке мы забили, но я считаю, что мы заслуживали большего.

Что касается отсутствия Каземиро, то он выходил практически во всех матчах, ему был необходим отдых.

Теперь нам нужно отдохнуть, потому что в среду нас ждет класико. С завтрашнего дня начинаем думать об этой игре», – сказал Зидан.