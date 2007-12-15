Леонид Слуцкий: «Влияние Абрамовича на мою жизнь преувеличено. Мы не друзья»

Тренер Леонид Слуцкий рассказал, что не созванивался с бизнесменом и владельцем Романом Абрамовичем после ухода из «Витесса».

– Была реакция Абрамовича на уход из ?

– Меня все спрашивают, но влияние Романа Аркадиевича на мою жизнь преувеличено. За последний год мы пару раз говорили по телефону и ни разу не встречались. Он не звонил после ухода из .

У каждого человека есть разные этапы в жизни. Когда я был в Англии и ходил на каждый матч , даже молодежку смотрел, то ему было интересно мое мнение.

Когда интересы расходятся, то и повода для звонков нет. Мы не друзья с Абрамовичем, мы просто знакомые.

Если он считает нужным, то может обратиться ко мне с вопросом, – сказал Слуцкий в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».

Слуцкий в шоу Нобеля: в «Спартак» не пойдет, в Голландию не вернется, Абрамович после «Витесса» не звонил