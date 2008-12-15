встречается с «Эвертоном» в 17-м туре АПЛ.

Это 4000-й матч подряд, когда в заявке «МЮ» на игру оказывается хотя бы один выпускник клубной академии. Серия таких игр длится с 1937 года.

В заявку на встречу с «Эвертоном» попали такие воспитанники, как полузащитники Джесси Лингард, Андреас Перейра, Скотт Мактомини, форварды Мэйсон Гринвуд и , защитник Аксель Туанзебе.

В текущем сезоне уже десять выпускников молодежной академии клуба дебютировали за основную команду. На счету воспитанников – треть всего времени, проведенного игроками первой команды на поле.

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