Акинфеев о фанатах: «В 90-е мата на стадионах было меньше. Было лучше»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о том, как изменились стадионы и фанаты.

– Ты в клубе уже очень давно, можно сказать, константа. При этом вокруг менялись стадионы, поколения болельщиков. Что можешь сказать об этих переменах?

– Стадионы стали лучше. , «Динамо», арена в Питере – все новые стадионы просто конфетки.

Если говорить о фанатах, то в 1990-е мата на стадионах было существенно меньше. Не говорю, что его не было, его просто использовали в редких случаях. Были кричалки про игроков и для игроков.

Мне кажется, раньше было лучше. Противно слушать мат-перемат, который порой несется с трибун. Эти начали, те ответили – и понеслась.

Думаешь, быстрее бы эти 90 минут прошли – и уехать поскорее отсюда. И это все при том, что проводится большая работа по привлечению на стадионы детей, школьников, – сказал Акинфеев.

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