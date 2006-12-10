Клоппу не понравился перевод на пресс-конференции перед ЛЧ: «Дерьмово, когда рядом сидит тренер, говорящий на немецком»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен качеством перевода на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Зальцбургом».
Переводчик неверно передал слова полузащитника клуба Джордана Хендерсона о предстоящей игре с английского на немецкий.
Он сообщил, что Хендерсон видит игру с «Зальцбургом» легкой, что не понравилось Клоппу, для которого немецкий – родной язык.
«Дерьмово, когда рядом с переводчиком сидит тренер, говорящий по-немецки. Вопрос был о том, поможет ли нам победа в Лиге чемпионов в прошлом году, потому что мы всегда выступали в похожих ситуациях.
Хендерсон не говорил, что мы не будем напрягаться в этой игре. Мы осознаем, что будет непросто. Он говорил о всяких обычных вещах.
Вам [переводчику] действительно стоит послушать. Иначе я могу сделать это сам. Это не так уж сложно», – сказал Клопп по-немецки.
После этого немецкий специалист сказал по-английски: «У меня уже боевой настрой, скажу вам».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ред Булл» – «Ливерпуль». Начало в 20:55 по московскому времени.