Клоппу не понравился перевод на пресс-конференции перед ЛЧ: «Дерьмово, когда рядом сидит тренер, говорящий на немецком»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен качеством перевода на пресс-конференции перед матчем с «Зальцбургом».

Переводчик неверно передал слова полузащитника клуба о предстоящей игре с английского на немецкий.

Он сообщил, что Хендерсон видит игру с «Зальцбургом» легкой, что не понравилось Клоппу, для которого немецкий – родной язык.

«Дерьмово, когда рядом с переводчиком сидит тренер, говорящий по-немецки. Вопрос был о том, поможет ли нам победа в Лиге чемпионов в прошлом году, потому что мы всегда выступали в похожих ситуациях.

Хендерсон не говорил, что мы не будем напрягаться в этой игре. Мы осознаем, что будет непросто. Он говорил о всяких обычных вещах.

Вам [переводчику] действительно стоит послушать. Иначе я могу сделать это сам. Это не так уж сложно», – сказал Клопп по-немецки.

После этого немецкий специалист сказал по-английски: «У меня уже боевой настрой, скажу вам».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча – «Ливерпуль». Начало в 20:55 по московскому времени.