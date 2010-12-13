Матвеев о 0:3 с «Хетафе»: «Равная игра до 75-й минуты. Было ощущение затяжки времени»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал разгромное поражение от «Хетафе» (0:3) в матче 6-го тура группового этапа .

– «Хетафе» победил заслуженно, но до 75-й минуты была равная игра. Были обоюдные подходы. Мы ожидали плотного матча, так как играет в плотный футбол.

После забитого мяча упустили инициативу и проиграли. Обидно, но что поделать. Это футбол.

- Все тянули время, даже мальчики, подающие мячи?

– Мне не делали замечания за то, что торопил мальчика. Да, я просил болблоя, чтобы он бросал мяч быстрее. Ощущение затяжки времени было.

- Были проблемы с вылетом в Испанию.

– Это всегда неприятно, если что-то выходит из графика. Не могу сказать, что это сыграло решающую роль.

«Хетафе» – очень дисциплинированная команда. Мы не ожидали легкой прогулки. Понимали, что будет сложно. Вышли играть в двух форвардов. Понимали, что нужно побеждать.

Мы говорили, что нам бы хотелось подойти к перерыву в верхней части таблицы РПЛ, чтобы подождать возвращения травмированных и весной выглядеть чуть более интересно.

- Будет корректировка графика после вылета из ЛЕ?

– Одна ситуация, когда выходишь в плей-офф, другая — когда нет. Будет дополнительный сбор, — сказал Матвеев.

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