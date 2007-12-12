Ольга Смородская: «РПЛ деградирует. Нужно отменять лимит на легионеров»

Бывший президент «Локомотива» высказала мнение, что в чемпионате России нужно отменять лимит легионеров.

– Эта Лига чемпионов показала реальный уровень РПЛ? Деградируем?

– Да, деградирует. Согласна, это наиболее правильное слово.

– И каков выход?

– Все лимиты на легионеров только вредят футболу. К сожалению, движение какое-то началось. Но очень поздно – десять лет потеряно. Просто потеряно.

– Вы за отмену лимита?

– Конечно! Должна быть здоровая, свободная конкуренция. Вот и все, – сказала Смородская.

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