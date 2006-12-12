Ольга Смородская: «Еще чуть-чуть, и «Спартак» свалится в ФНЛ»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о турнирной ситуации в РПЛ.
— На что будет претендовать «Локо» во второй части сезона? «Зенит» уже не достать?
— Да, петербуржцы практически все решили. «Локомотив», думаю, будет бороться за серебро.
— Главный конкурент?
— «Краснодар».
— Главное разочарование осенней части РПЛ?
— Можно назвать «Спартак». Это даже очевидно. Слушайте, еще чуть-чуть, и они свалятся к «Спартаку-2» в ФНЛ.
— Вы думаете?
— Совсем немного осталось.
— Не верите в Тедеско?
— А я в него никогда и не верила, – заявила Смородская.
«Спартак» выдал две вспышки за год. 2019-й – сплошной кошмар, а команда давно не была на таком дне