Ольга Смородская: «Еще чуть-чуть, и «Спартак» свалится в ФНЛ»

Бывший президент Ольга Смородская поделилась мнением о турнирной ситуации в РПЛ.

— На что будет претендовать «Локо» во второй части сезона? уже не достать?

— Да, петербуржцы практически все решили. «Локомотив», думаю, будет бороться за серебро.

— Главный конкурент?

— .

— Главное разочарование осенней части РПЛ?

— Можно назвать . Это даже очевидно. Слушайте, еще чуть-чуть, и они свалятся к «Спартаку-2» в ФНЛ.

— Вы думаете?

— Совсем немного осталось.

— Не верите в Тедеско?

— А я в него никогда и не верила, – заявила Смородская.

«Спартак» выдал две вспышки за год. 2019-й – сплошной кошмар, а команда давно не была на таком дне