Черчесов о Кокорине и Мамаеве в сборной: «Им надо проявить себя на поле и восстанавливать репутацию»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил, что форвард Александр Кокорин и хавбек «Ростова» Павел Мамаев могут получить вызов в национальную команду.

– Допускаете ли появление до Евро в сборной Кокорина и/или , если они мощно проявят себя весной? Или пятно, которое они поставили на своей репутации, смывается не сразу?

– Хорошо, что эта история закончилась, и мы опять сможем оценивать Кокорина и Мамаева как футболистов.

В январе стартуют сборы, они их пройдут, уже будучи такими же игроками, как и все.

Но чтобы они попали в сборную, им надо, во-первых, реально себя проявить на поле, а во-вторых, восстанавливать репутацию за его пределами, – сказал Черчесов.