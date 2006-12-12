Джоуи Бартон: «Женский футбол так и останется второсортным, если они продолжат играть по тем же правилам, что и мужчины»

Экс-игрок «Манчестер Сити» и главный тренер «Флитвуда» поделился мнением о женском футболе.

«По сути, это другой вид спорта – женский футбол должен быть адаптирован для самих женщин, физиологически, биологически. Нужно менять размер ворот и мяча.

Если мы хотим сделать женский футбол привлекательнее как зрелище, чтобы он был самостоятельным продуктом на рынке... Если женщины продолжат играть на полях такого же размера, как у мужчин, мячом такого же размера, по тем же правилам, то женский футбол так и останется второсортным продуктом, потому что мужчины больше, сильнее и быстрее женщин.

Если адаптировать женский футбол, то он сильно продвинется в плане тактики и техники, далеко за пределы его нынешних ограничений.

Давайте будем реалистами. Размер футбольного мяча для мужчин – «5». Если мы уменьшим его, скажем, до размера «4», разве кто-то заметит разницу? Нет, но я гарантирую, что это позволит женщинам пасовать качественнее и на большее расстояние, так как мяч будет меньше и больше приспособлен к их физическим данным», – заявил Бартон.