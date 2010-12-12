«Аталанта» заработала почти 40 млн евро в Лиге чемпионов. Это дебют клуба в турнире

Успешное выступление в этом розыгрыше Лиги чемпионов позволило «Аталанте» заработать крупную сумму.

По подсчетам Calcio e Finanza, за выход в групповой этап турнира клуб Бергамо получил 23,6 млн евро.

В шести матчах группы клуб заработал еще 6,3 млн евро в виде бонусов (2,7 млн евро за победы над загребским «Динамо», столько же – за победу в матче с «Шахтером», а также 900 000 евро за ничью с «Манчестер Сити»).

За выход в плей-офф получила 9,5 млн евро. Суммарно команда Джан Пьеро Гасперини заработала в Лиге чемпионов 39,4 евро, при этом «Аталанта» получит определенный бонус за матчи 1/8 финала.

Это первое выступление «Аталанты» в Лиге чемпионов.

«Аталанта» – просто сказка. Начали с 0:4, первое очко набрали только в 4-м туре – и все равно вышли в плей-офф!