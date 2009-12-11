«Барселона» не проигрывает в группе ЛЧ 3-й сезон подряд. Последнее поражение – от «Сити» Гвардиолы

обыграла «Интер» в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1).

Каталонский клуб продлил свою серию без поражений в матчах групповой стадии ЛЧ, которая продолжается с 2016 года.

В последний раз «Барса» проигрывала в группе в сезоне-2016/17 – тогда поражение сине-гранатовым в 4-м туре нанес «Манчестер Сити» (1:3).

В том сезоне «Барселона» выиграла два оставшихся матча в группе, а в последующих трех сезонах в 18 матчах одержала 12 побед и 6 раз сыграла вничью.

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