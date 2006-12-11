Эрнесто Вальверде: «Барселона» обязана выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча Лиги чемпионов с (2:1).

«Мы в восторге, ведь это был действительно сильный соперник. Мы играли на победу. Наши игроки, многие из которых в той или иной степени впервые выступали на таком уровне, продемонстрировали способность конкурировать в этом турнире.

У Карлеса Переса есть голевое чутье и отличный удар. Фати прирожденный бомбардир. У него были небольшие болевые ощущения, но мы хотели дать ему немного игрового времени. Отрадно, что парень из «Барсы» стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов.

Мы чувствуем, что обязаны выиграть этот турнир. Мы хотим побеждать в каждом матче, именно этого мы здесь и добились», – сказал Вальверде.

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