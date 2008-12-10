«ПСЖ» попробует приобрести Мане, если Неймар уйдет летом

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Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане входит в сферу интересов «ПСЖ».

Руководителям парижского клуба очень нравится игра 27-летнего вингера, сообщает Sport Witness со ссылкой на France Football.

В «ПСЖ» видят Мане идеальной заменой Неймару, если бразилец покинет команду летом.

Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. Его контракт с «красными» рассчитан до конца сезона-2022/23.

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