Карпин о разгроме «Спартака»: «Счет понравился. «Ростову» за отрезок сезона твердая четверка»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча со (4:1) в рамках 19-го тура РПЛ.

– Что понравилось, что не понравилось в этой игре?

– Прежде всего счет понравился. Мы говорили по поводу игры, что были хорошие матчи, но не добивались хорошего результата.

Первый тайм сегодня понравился, во втором тайме подустали держать такой высокий темп. Слава богу, все удачно сложилось. Еще был незабитый пенальти. Может, где-то это даже помогло: при счете 2:0 могли подрасслабиться, счет скользкий.

– Как относиться к тому, что игроки исполняют паненку при счете 1:0?

– Победителей не судят. Если бы не выиграли, можно было бы что-то говорить. Это решение игрока в тот момент. Не забил — ругаем, а если бы забил, то все поаплодировали бы. Еще 50 раз пробьет – может, забьет. У нас два штатных пенальтиста, и Ионов не бил паненкой, но тоже не забил.

– Вас не тревожил эпизод с Песьяковым? Вратарь требовал остаться на поле, на характере?

– Нет-нет, тревожило. Было непонятно, делать замену или нет. Было видно, что игроки подустали, но приходилось тянуть время. Хотели оставить одну замену для Песьякова, на всякий случай. При выносе из ворот у него болело и будет еще болеть нога. Приходилось думать о том, менять кого-то или нет.

– Зайнутдинов сделал дубль. Слышал, что вы ему сказали: «Слушай меня, и делай то, что я говорю». Неужели он когда-нибудь вас не слушал?

– Много моментов бывает – на поле, за полем. Мелочей не бывает. Он пропустил много из-за травмы. Только сейчас он набрал форму, которую мы ожидали. Был разговор еще до игры с «Уралом» про то, как готовиться, восстанавливаться. Баха все это сделал, и вот – премия.

– Оцените этот отрезок для вашей команды.

– Нет, никак не оценю. То есть понятно, что если идем в группе лидеров, то все более-менее. Меня уже спрашивали, ожидал ли я от команды такого результата в этом году, и я честно сказал, что нет.

Думаю, мы идем с опережением графика. Летом мы за три недели полностью поменяли философию игры, и я не ожидал, что это сразу будет приносить результат.

Наверное, можно поставить команде твердую четверку. Был отрезок с точки зрения результатов, но не игры. Мы делали все то же самое, но с «Уралом» просто не забили, а здесь забили, – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».