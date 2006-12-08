Варди забил в 8-м матче подряд. Он лидирует в гонке бомбардиров АПЛ с отрывом в 5 голов

Форвард «Лестера» Джейми Варди продлил голевую серию в АПЛ.

32-летний англичанин отметился дублем в матче с «Астон Виллой» (4:1, второй тайм). Варди забил в 8-й игре чемпионата Англии подряд.

В 8+ матчах подряд забивали только три игрока: Варди, Руд ван Нистелрой (оба делали это дважды), а также Дэниэл Старридж. Причем Варди – рекордсмен, он забивал в 11 матчах подряд.

Также Варди забил 96-й гол в Премьер-лиге и обошел ван Нистелроя. Голландец провел 150 матчей, англичанин – 192.

Варди с отрывом лидирует в гонке бомбардиров АПЛ. На его счету 16 голов, он опережает форварда «Челси» Тэмми Абрахама на 5 мячей.

Мы нашли паб в Шеффилде, где работал Джейми Варди. Он принимал в подарок дешевое пиво и даже не думал об АПЛ