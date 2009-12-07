Комментатор «Матч ТВ» Трушечкин: «Ваша реакция, если бы футболисты ушли с поля в знак протеста против мата в адрес Дзюбы?»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин прокомментировал акцию фанатов клубов РПЛ, которые уходят со стадионов в знак протеста против задержаний болельщиков.

«Ваша реакция, если бы на 30-й минуте всех матчей тура футболисты всех клубов ушли бы с поля в знак протеста против мата в адрес Дзюбы?» – написал Трушечкин в твиттере.

Накануне по ходу матчей 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо» (3:0) и «Арсенал» – «Локомотив» (4:0) фанаты всех четырех команд покинули трибуны по ходу первого тайма.

В пятницу «Фратрия», объединение болельщиков «Спартака», предложила болельщикам других команд покинуть стадионы во время матчей РПЛ.

Фанаты клубов РПЛ реально уходят с трибун по ходу матчей. Это ответ на действия силовиков

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