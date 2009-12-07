«Реал» выиграл 4-й матч Ла Лиги подряд и вышел на 1-е место

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В 16-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Эспаньол» (2:0).

Эта победа стала для мадридцев 4-й подряд в чемпионате. Команда Зинедина Зидана набрала 34 очка и поднялась на 1-е место, обойдя «Барселону». Каталонцы сегодня вечером сыграют с «Мальоркой».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Реал Мадрид – Эспаньол 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
7 декабря, 15.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 37 Варан, 2:0 – 79 Бензема.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 71), Родриго (Браим Диас, 85), Бензема, Винисиус Жуниор (Милитао, 85).
ЭспаньолДиего Лопес, Давид Лопес, Эспиноса, Калеро, Рока, Виктор Гомес, Дидак Вила, Гранеро (Лосано, 73), Дардер, У Лэй (Кампусано, 65), Кальери (Мелендо, 83).
Предупреждения:
Гранеро (15), Винисиус Жуниор (17), Калеро (61), Менди (63), Вальверде (74), Дардер (90).
Удаление:
Менди (83).

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