«Реал» выиграл 4-й матч Ла Лиги подряд и вышел на 1-е место

В 16-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Эспаньол» (2:0).

Эта победа стала для мадридцев 4-й подряд в чемпионате. Команда Зинедина Зидана набрала 34 очка и поднялась на 1-е место, обойдя «Барселону». Каталонцы сегодня вечером сыграют с «Мальоркой».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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