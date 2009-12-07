«Реал» выиграл 4-й матч Ла Лиги подряд и вышел на 1-е место

В 16-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Эспаньол» (2:0).
Эта победа стала для мадридцев 4-й подряд в чемпионате. Команда Зинедина Зидана набрала 34 очка и поднялась на 1-е место, обойдя «Барселону». Каталонцы сегодня вечером сыграют с «Мальоркой».
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 7 декабря, 15.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 71), Родриго (Браим Диас, 85), Бензема, Винисиус Жуниор (Милитао, 85).
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Эспаньол –
Диего Лопес, Давид Лопес, Эспиноса, Калеро, Рока, Виктор Гомес, Дидак Вила, Гранеро (Лосано, 73), Дардер, У Лэй (Кампусано, 65), Кальери (Мелендо, 83).
- Предупреждения:
- Гранеро (15), Винисиус Жуниор (17), Калеро (61), Менди (63), Вальверде (74), Дардер (90).
- Удаление:
- Менди (83).