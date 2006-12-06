Роберто Мартинес: «Азар – Майкл Джордан от футбола. Вижу его обладателем «Золотого мяча»

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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказал мнение об игре полузащитника «Реала» Эдена Азара.

«Вижу Азара обладателем «Золотого мяча». Он подходит на эту роль.

То, что он демонстрировал, – это уровень «Золотого мяча», он всегда претендует на эту награду. Он показывал это в «Челси», во Франции. Иностранцу непросто быть в проекте, где стоит задача выиграть в чемпионате.

Азар – игрок последнего паса. Он Майкл Джордан от футбола», – заявил Мартинес в эфире Cadena Ser.

В голосовании за «Золотой мяч» Азар занял 13-е место.

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