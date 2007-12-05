Азар может пропустить класико, у него выявлена микротрещина. Участие Марсело под вопросом

Полузащитник Эден Азар рискует пропустить матч с «Барселоной» из-за травмы.

Изначально предполагалось, что бельгиец пропустит около 10 дней, однако новое обследование выявило микротрещину в месте кровоподтека.

As сообщает, что из-за этого повреждения Азар пропустит от 4 до 6 недель и, таким образом, может не сыграть с «Барселоной» 18 декабря.

Также проблемы со здоровьем испытывает защитник «сливочных» Марсело. У бразильца диагностировано мышечное повреждение, из-за которого он может пропустить 10-12 дней. Соответственно, его участие в класико также под вопросом.