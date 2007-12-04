Россия будет в первой корзине лиги B при жеребьевке Лиги наций-2020/21

утвердил корзины для жеребьевки Лиги наций в сезоне-2020/21, которая пройдет 3 марта 2020 года в Амстердаме.

55 национальных сборных Европы сыграют в четырех лигах – A, B, C и D – в зависимости от выступлений в Лиге наций-2018/19.

В лигах A, B и C четыре корзины по 4 команды, в лиге D две корзины – по 4 и 3 команды.

УЕФА разводит Россию и Косово, а также Россию и Украину.

Напомним, что первым победителем стала сборная Португалии.

Лига A:

Корзина 1: Португалия, Голландия, Англия, Швейцария

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия,

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия

Лига B:

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния

Лига C:

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия

Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр

Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург

Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Лига D:

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн

Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Как устроена Лига наций