Гаттузо может сменить Анчелотти в «Наполи»

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить в случае отставки Карло Анчелотти.

Спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли контактировал на днях с Гаттузо по поводу его назначения по окончании сезона или раньше, сообщает Calciomercato.com.

По данным Radio Marte, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис решил уволить Анчелотти уже после заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Генком», который состоится 10 декабря, и готов назначить Гаттузо.

Sky Sport Italia подтверждает, что Анчелотти может покинуть «Наполи» по окончании сезона или раньше, если результаты команды не улучшатся.

После 14 туров неаполитанцы занимают в Серии А 7-е место.

Кроме того, Гаттузо интересуется – на случай увольнения Винченцо Монтеллы.